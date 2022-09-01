В черном костюме и с белым воротником: Елена Зеленская в классическом образе поздравила школьников с 1 сентября

Елена Зеленская записала видео, в котором поздравила украинских школьников с началом нового учебного года. Его она опубликовала на своей странице в Instagram.

Первая леди отметила, что каждый из нас выполняет свою работу. Наши защитники делают все для того, чтобы победить в войне против России, учителя, несмотря ни на что, передают знания своим школьникам, а ученики должны продолжать учиться ради нашего будущего, но при этом, она советует, не терять детства.

"Когда дети учатся, наша страна побеждает. Она сильнее знаний и мечт.

Я поздравляю всех нас с началом нового учебного года. Не только детей, родителей и педагогов. Этот праздник важен для всех украинцев, ведь украинского Первого звонка могло бы не быть. Украинской школы, в которой изучают Леся и Франко. Уроки родного языка и родного края. Могло не быть истории Украины. По крайней мере, так нам угрожали в феврале… А сегодня мы отмечаем украинское 1 Сентября.

Я благодарна нашим защитникам, благодаря которым – пусть в части школ – этот звонок прозвучит вживую. Спасибо учителям, ведущим уроки онлайн и в убежищах.

Успешного нам учебного года, несмотря ни на что. Возвращайтесь к обучению, дорогие дети. Пока мы будем возвращать вам нормальную жизнь", — написала под видео первая леди.

На видео Зеленская предстала в классическом образе: в черной юбке и черном жакете со скрытыми пуговицами, из-под которого выглядывал белый ворот рубашки.

Елена Зеленская/Скрин

Аутфит Елена дополнила укладкой с локонами, нежным макияжем и серьгами с жемчугом.

Елена Зеленская/Скрин

Напомним, первая леди приняла участие в состоявшейся впервые церемонии награждения премией UNICEF Youth Awards. Там она предстала в красивом элегантном образе. На ней было черное платье миди с галстуком-бантом, которое она скомбинировала с бордовыми туфлями.

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