В черном костюме и с бордовым маникюром: Елена Зеленская в изысканном образе посетила музей во Львове

В черном костюме и с бордовым маникюром: Елена Зеленская в изысканном образе посетила музей во Львове

Первая леди Украины выбрала для посещения музеев красивый аутфит.

Елена Зеленская с рабочим визитом посетила Львов. Она приняла участие в запуске трех украиноязычных аудиогидов в Историческом комплексе Национального музея имени Андрея Шептицкого, музее Ивана Георгия Пинзеля и во дворце Лозинского.

На своей странице в Instagram первая леди опубликовала фотографии оттуда.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

"Львов вдохновляет и остается в сердце надолго. Есть множество теплых воспоминаний из поездок, поэтому мне важно и приятно запускать сразу три украиноязычных аудиогида. Я рада была попасть в город, который по праву можно назвать одним из самых ценных культурных центров Украины.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Мы запустили три аудиогида, которые озвучили нам выдающиеся украинцы: голос Остапа Ступки будет звучать в Историческом комплексе Национального музея имени Андрея Шептицкого @nationalmuseuminlviv и музее Ивана Георгия Пинзеля, а голос Христины Соловий @soloviyka — во дворце Лозинского. Каждый из них делает украинскую культуру еще богаче, и приятно, что именно они стали частью нашей большой семьи аудиогидов", — написала Елена в посте.

Зеленская продемонстрировала там изысканный аутфит. На ней был черный костюм, состоявший из удлиненного жакета с вышитыми листьями и платья длины миди.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Наряд Елена скомбинировала с темными туфлями на шпильках.

В ушах у нее были золотые круглые серьги. Волосы первой леди уложили в красивую прическу и сделали макияж с акцентом на глазах. Деловой лук супруга президента завершила бордовым маникюром.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

На лице у нее была защитная маска, которую она сняла перед выступлением.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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