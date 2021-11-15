В черном костюме и с бордовым маникюром: Елена Зеленская в изысканном образе посетила музей во Львове

Первая леди Украины выбрала для посещения музеев красивый аутфит.
Елена Зеленская с рабочим визитом посетила Львов. Она приняла участие в запуске трех украиноязычных аудиогидов в Историческом комплексе Национального музея имени Андрея Шептицкого, музее Ивана Георгия Пинзеля и во дворце Лозинского.
На своей странице в Instagram первая леди опубликовала фотографии оттуда.
"Львов вдохновляет и остается в сердце надолго. Есть множество теплых воспоминаний из поездок, поэтому мне важно и приятно запускать сразу три украиноязычных аудиогида. Я рада была попасть в город, который по праву можно назвать одним из самых ценных культурных центров Украины.
Мы запустили три аудиогида, которые озвучили нам выдающиеся украинцы: голос Остапа Ступки будет звучать в Историческом комплексе Национального музея имени Андрея Шептицкого @nationalmuseuminlviv и музее Ивана Георгия Пинзеля, а голос Христины Соловий @soloviyka — во дворце Лозинского. Каждый из них делает украинскую культуру еще богаче, и приятно, что именно они стали частью нашей большой семьи аудиогидов", — написала Елена в посте.
Зеленская продемонстрировала там изысканный аутфит. На ней был черный костюм, состоявший из удлиненного жакета с вышитыми листьями и платья длины миди.
Наряд Елена скомбинировала с темными туфлями на шпильках.
В ушах у нее были золотые круглые серьги. Волосы первой леди уложили в красивую прическу и сделали макияж с акцентом на глазах. Деловой лук супруга президента завершила бордовым маникюром.
На лице у нее была защитная маска, которую она сняла перед выступлением.
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