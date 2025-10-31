В черном костюме и с брошью-бабочкой на груди: королева София посетила траурное мероприятие

Королева София / © Instagram испанской королевской семьи

Мать короля Филиппа VI прибыла в посольство ровно в три часа дня, соблюдая дресс-код и надев черный костюм, а на ее груди красовалась брошь-бабочка. Она сделала фирменную укладку, а ее образ выглядел сдержанно.

Сперва она выразила свои соболезнования должностным лицам учреждения, а внутри она немного постояла около портрета королевы Сирикит, расположенному на небольшом алтаре, украшенном белыми цветами, прежде чем сесть и расписаться в книге соболезнований.

Королева София в посольстве Таиланда / © Instagram испанской королевской семьи

«Сегодня днем ​​королева София выразила свои соболезнования в связи с кончиной королевы Сирикит, подписав книгу в посольстве Таиланда в Испании», — лаконично написал королевской дворец в подписи под несколькими фотографиями.

Напомним, королева Сирикит умерла в Таиланде поздно вечером в пятницу, 24 октября. До этого она более 10 лет не появлялась публике из-за проблем со здоровьем. Ей было 93 года.

Королева Сирикит / © Associated Press

Королевская семья Таиланда будет находиться в трауре в течение года, все это время ее тело будет находиться в резиденции тайской королевской семьи, прежде чем состоится церемония кремации.