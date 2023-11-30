В черном костюме и с цветком на груди: Елена Зеленская выступила на международной книжной ярмарке

Елена Зеленская онлайн выступила на Гвадалахарской международной книжной ярмарке – важном культурном событии для всего испаноязычного мира.

Первая леди призвала латиноамериканских читателей, в странах которых хорошо знают, что такое бороться за свободу, узнавать борьбу, которую ведет сейчас Украина.

Она также сообщила, что в рамках ярмарки в Публичной библиотеке штата Халиско заработала первая в Латинской Америке украинская книжная полочка.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Наш проект уже приобрел мировой масштаб: 190 украинские полочки, открытые в 44 странах мира, насчитывают 45 тысяч книг – наших и о нас, на украинском и в переводах на разные языки.

Через эти книги мы говорим с миром, рассказываем о себе и своей культуре, а мир может узнать о нас не только из новостей, но и из более глубоких произведений – узнать и понять.

Украинские книжные полочки – один из весомых проектов культурной дипломатии, которым я занимаюсь. Украину слышно все громче и всюду — всем, кто хочет услышать", — отметила Зеленская.

Для выступления первая леди выбрала деловой черный костюм, к лацкану которого прикрепила изысканную черную брошь в виде цветка. Талию она подчеркнула черным кожаным ремешком.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена дополнила аутфит красивой прической с локонами, нежным макияжем и золотистыми серьгами-пусетами.

Напомним, Елена Зеленская в зеленом костюме и на шпильках приняла участие в конференции.

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