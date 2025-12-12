- Дата публикации
В черном костюме и с элегантной прической: Елена Зеленская на Харьковщине
Первая леди Украины с рабочим визитом посетила Харьковскую область.
Елена Зеленская приняла участие в запуске фабрики-кухни, которую открыли в рамках реформы школьного питания. Она сможет обеспечивать обедами около 14 тысяч детей из учебных заведений Харьковщины.
Заведение Зеленская посетила вместе с меценатом Говардом Баффетом, которого поблагодарила за помощь.
"Качественное и гарантированное питание в учебных заведениях означает спокойствие родителей хотя бы за этот аспект жизни детей. А еще это дополнительная мотивация для людей выбирать именно эти общины для проживания, что приносит больше жизни и развития", - отметила супруга президента.
Зеленская появилась там в деловом черном костюме, который состоял из жакета с воротником-стойкой и скрытыми пуговицами и широких брюк. На ней также была белая рубашка и черные лоферы на грубой подошве.
Аутфит супруга президента дополнила элегантной прической с выпущенными спереди прядями, макияжем в нежных оттенках, золотистыми серьгами-пусетами и брошью своей Фундации.
Напомним, Елена Зеленская в образе total black сопровождала мужа-президента в поездке в Ирландию.