В черном костюме и с элегантной прической: Елена Зеленская на Харьковщине

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие в запуске фабрики-кухни, которую открыли в рамках реформы школьного питания. Она сможет обеспечивать обедами около 14 тысяч детей из учебных заведений Харьковщины.

Заведение Зеленская посетила вместе с меценатом Говардом Баффетом, которого поблагодарила за помощь.

Говард Баффет и Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

"Качественное и гарантированное питание в учебных заведениях означает спокойствие родителей хотя бы за этот аспект жизни детей. А еще это дополнительная мотивация для людей выбирать именно эти общины для проживания, что приносит больше жизни и развития", - отметила супруга президента.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Зеленская появилась там в деловом черном костюме, который состоял из жакета с воротником-стойкой и скрытыми пуговицами и широких брюк. На ней также была белая рубашка и черные лоферы на грубой подошве.

Аутфит супруга президента дополнила элегантной прической с выпущенными спереди прядями, макияжем в нежных оттенках, золотистыми серьгами-пусетами и брошью своей Фундации.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

