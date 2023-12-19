В черном костюме и с элегантной прической: Елена Зеленская на концерте во Львовской опере

Первая леди встретилась с руководительницей Ukrainian Freedom Orchestra Кэри-Линн Уилсон и ее мужем директором Метрополитен-оперы Питером Гэлбом.

Елена Зеленская посетила во Львовской опере концерт "Несокрушимой Украине посвящается" под дирижированием известного канадского дирижера украинского происхождения Кэри-Линн Уилсон. Дирижер презентовала новую интерпретацию Девятой симфонии Бетховена, финал которой ("Ода к радости") прозвучал на украинском.

Кэри-Линн Уилсон / Фото: Instagram Елены Зеленской

На мероприятии также услышали украинскую премьеру — симфоническую композицию "Nova. Посвящение мужеству Украины" композитора Виктории Полевой.

На концерте присутствовал и муж Уилсон, генеральный директор легендарной Метрополитен-оперы в Нью-Йорке Питер Гэлб.

Питер Гэлб и Елена Зеленская / Фото: Instagram/Елена Зеленская

"Люди, благодаря которым украинская музыка звучит в мире, а Украина – звучит музыкой", – сказала Зеленская об известной супружеской паре.

Елена Зеленская / Фото: Instagram/Елена Зеленская

На концерте первая леди предстала в образе total black. На ней был костюм со штанами-палаццо и легкая блузка. Наряд Елена скомбинировала с остроносыми туфлями. Зеленская сделала элегантную прическу, нежный макияж и завершила лук золотистыми серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram/Елена Зеленская

Напомним, ранее Елена Зеленская в клетчатом жакете и ботинках на грубой подошве посетила учебные заведения во Львовской области.

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