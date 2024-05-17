В черном костюме и с галстуком-бабочкой: король Чарльз по особенному случаю сходил в оперу

Его Величество посетил Королевский оперный театр, чтобы присутствовать на специальном гала-представлении, организованном в честь сэра Антонио Паппано, уходящего в отставку музыкального руководителя оперного театра.

Король Чарльз III в Королевском оперном театре в Лондоне с Антонио Паппано / Фото: Associated Press

Господин Паппано дирижировал коронационным оркестром на коронации Чарльза и Камиллы в Вестминстерском аббатстве в мае 2023 года. Он пребывал на посту посту музыкального руководителя Королевского оперного театра 22 года.

Король Чарльз III в Королевском оперном театре в Лондоне / Фото: Associated Press

Монарх приехал в черном классическом костюме, белой рубашке и с галстуком-бабочкой. Чарльз присоединился к Паппано на сцене и встретился с некоторыми исполнителями.

Король Чарльз III в Королевском оперном театре в Лондоне / Фото: Associated Press

Паппано стал кавалером Королевского Викторианского ордена в последнем новогоднем списке наград за управление коронационным оркестром, и для короля было важно присутствовать на гала-концерте, организованном в его честь, пишет People.

Король Чарльз III в Королевском оперном театре в Лондоне / Фото: Associated Press

Король Чарльз III в Королевском оперном театре в Лондоне / Фото: Associated Press

Днем ранее, отметим, Его Величество с супругой посетили вторую вечеринку в саду Букингемского дворца. В тот день король был в светло-сером утреннем костюме и надел розовую жилетку, идеально подходящую под цвет наряда его жены Камиллы.

Король Чарльз и королева Камилла на садовой вечеринке / Фото: Getty Images

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