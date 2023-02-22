В черном костюме и с идеальным маникюром: королева София на вручении премии

На днях Ее Величество посетила церемонию вручения премии Ибероамериканского патронажа Фондом Каллиа в Королевской академии изящных искусств в Мадриде.

Королева София / Фото: Getty Images

На публике королева София появилась в черном блейзере и брюках-клеш, под блейзером у нее была блузка с усыпанным камнями воротником. В руках королевская особа несла миниатюрную черную сумку на короткой ручке. Королевский лук дополняло несколько колец, золотая брошка на лацкане блейзера и серьги-клипсы. В макияже София всегда предельно скромна, даже не красит губы яркой помадой, и прическу носит всегда одинаковую. А вот маникюр у нее всегда свежий и ухоженный.

Королева София / Фото: Getty Images

Ее невестке королеве Летиции следовало бы взять пример в этом вопросе со свекрови.

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