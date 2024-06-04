В черном костюме и с игрушкой в руках: Елена Зеленская почтила память погибших во время войны детей

Елена Зеленская приняла участие в мероприятии по случаю Международного дня невинных детей – жертв агрессии и Дня памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Мероприятие прошло на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Присутствующие ознакомились с экспозицией "Недописанные книги жизни", а также возложили игрушки на локации "Мартиролог детей", почтив память юных украинцев, убитых государством-агрессором РФ.

Супруга президента подчеркнула, что с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли 550 детей.

(листайте фото вправо)

"Я еще раз обращаюсь к международному сообществу: помогите нам спасти наших детей. Мы не можем измерять цену их жизней стоимостью ПВО. Поэтому обращаюсь ко всем присутствующим: нашим детям нужно спасение. Это спасение – защищенное небо. Это спасение – наказание для их убийц. Это спасение – освобождение из российского плена 19 тысяч похищенных детей. Это спасение – это остановка агрессии", – сказала Елена Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди была в этот день одета в черный брючный костюм, синюю рубашку и обута в кожаные туфли-лодочки на каблуке. У нее были распущены белокурые волосы, легкий дневной макияж и золотые серьги в ушах, а в руках она несла маленькую мягкую игрушку.

Во время мероприятия память погибших детей почтили минутой молчания.

Читайте также: