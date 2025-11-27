В черном костюме и с интересной брошью: Елена Зеленская выступила на концеренции

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие в Международной конференции «Объединенные ради справедливости: укрепление партнерства для поддержки пострадавших от СНПК». Мероприятие состоялось в рамках председательства Украины в Глобальном альянсе по предотвращению сексуального насилия во время конфликтов.

Фотографии с мероприятия первая леди опубликовала на своей странице в Instagram.

«Украина имеет болезненный опыт в этой теме из-за многочисленных случаев сексуального насилия, которое совершают российские захватчики над беззащитными людьми: женщинами, мужчинами, детьми, гражданскими, пленными военными. Мы узнаем все больше таких фактов, когда пострадавшие решаются говорить. Иногда для этого нужны годы», — отметила супруга президента.

На конференции Зеленская предстала в деловом образе. На ней был черный костюм, который состоял из жакета на запах и с воротником-стойкой и широких брюк. Талию она подчеркнула ремешком-шнуровкой.

Аутфит первая леди дополнила черными кожаными остроносыми туфлями. У Елены была аккуратная укладка с боковым пробором, нежный макияж, золотые серьги-шарики в ушах и интересная брошь на жакете.

