В черном костюме и с интересной брошью: новый выход Елены Зеленской

Первая леди часто носит на деловые мероприятия сдержанные черные наряды.
Елена Зеленская приняла участие во встрече участников сообщества "Бизнес без барьеров", на котором рассказали об опыте, приобретенном через год, и отметили мощные проекты.
"То, что делают компании – участники сообщества – хороший пример для всех бизнесов нашей страны, как превращать безбарьерность в новую общественную норму. Как работать не только ради совместного выживания, но и развиваться и развивать страну. Спасибо за это!" – написала первая леди в соцсети.
На мероприятии Зеленская появилась в черном костюме, состоявшем из жакета на запах, шнурка-пояса на талии и прямых штанов. К лацкану жакета она прикрепила интересную золотисто-черную брошь. Обута Елена была в черные туфли на шпильках.
Жена президента сделала укладку с боковым пробором и нежный макияж.
Напомним, Елена Зеленская в наушниках и черном пальто сходила на спектакль в "Софию Киевскую".
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