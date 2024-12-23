В черном костюме и с интересной брошью: новый выход Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие во встрече участников сообщества "Бизнес без барьеров", на котором рассказали об опыте, приобретенном через год, и отметили мощные проекты.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"То, что делают компании – участники сообщества – хороший пример для всех бизнесов нашей страны, как превращать безбарьерность в новую общественную норму. Как работать не только ради совместного выживания, но и развиваться и развивать страну. Спасибо за это!" – написала первая леди в соцсети.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На мероприятии Зеленская появилась в черном костюме, состоявшем из жакета на запах, шнурка-пояса на талии и прямых штанов. К лацкану жакета она прикрепила интересную золотисто-черную брошь. Обута Елена была в черные туфли на шпильках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Жена президента сделала укладку с боковым пробором и нежный макияж.

Напомним, Елена Зеленская в наушниках и черном пальто сходила на спектакль в "Софию Киевскую".

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