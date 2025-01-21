В черном костюме и с красивой прической: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на инаугурации Трампа

Премьер Италии сделала ставку на деловой наряд в классических цветах.
На церемонию инаугурации Дональда Трампа, которая состоялась в ротонде Капитолия в Вашингтоне, приехала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Премьер предстала на мероприятии в деловом образе. На ней был черный костюм, состоявший из двубортного жакета и прямых брюк, и белая рубашка.
Аутфит Мелони дополнила красивой прической с локонами, макияжем с розовой помадой, золотыми серьгами в виде листьев в ушах, ожерельем на шее и браслетами и кольцами на руках.
Напомним, Джорджа Мелони на встрече с Владимиром Зеленским появилась в бежевом пончо, брючном костюме цвета слоновой кости и белой рубашке.
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