В черном костюме и с красивой прической: Сара Йоркская с бывшим мужем принцем Эндрю приехала на мессу

Герцогиня Сара и принц Эндрю / © Getty Images

Реклама

Принц Эндрю имеет тенденцию держаться в тени, избегая публичных появлений в связи со своей скандальной репутацией. Он предпочитает оставаться в их доме в Виндзоре (живет Эндрю тоже с бывшей женой), так что его появления с Сарой на похоронах стало неожиданностью.

Сара и Эндрю держались рядом, когда заходили в Вестминстерский собор в Лондоне. Герцогиня была одета в черный короткий жакет и юбку длины до колен. Ее образ был похож на тот, который выбрала для этого выхода принцесса Анна, но только выглядел более современным.

Принцесса Анна / © Getty Images

Также Сара надела миниатюрный ободок с вуалью на голову, золотые серьги-колечки, распустила волосы часть заколов заколкой и сделала очень выразительный макияж. Обута герцогиня была в лаковые туфли-слингбэки с открытой пяткой на невысоких каблуках. Также она была в черных перчатках, а на ее запястье сверкал золотой браслет.

Реклама

Герцогиня Сара и принц Эндрю / © Getty Images

Принц Эндрю надел фрак, как и его брат король Чарльз III и племянник принц Уильям Уэльский.

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Напомним, герцогиня Кентская Кэтрин умерла 4 сентября. Она была католичкой и ее похороны станут историческими, как первые католические похороны члена британской королевской семьи в современной истории. Похоронена она будет в Королевской усыпальнице во Фрогморе, в Виндзоре.