В черном костюме и с красивыми локонами: премьер-министр Италии на встрече с Владимиром Зеленским

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме.

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Политик появилась на встрече в деловом черном костюме, состоявшем из удлиненного жакета и прямых штанов, и белой блузке на запах. Обута она была в черные лакированные туфли на низкой подошве.

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Мелони сделала красивую прическу с локонами, макияж смоки-айс и маникюр вишневого оттенка.

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Зеленский был одет в зеленый лонгслив-поло с вышитым гербом, штаны-карго цвета хаки и бежевые кроссовки.

Напомним, Джорджа Мелони на саммите появилась в белом костюме с золотыми пуговицами и в бежево-пудровой водолазке с высокой горловиной.

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