В черном костюме и с лаконичной прической: Елена Зеленская приняла участие в стратегической сессии

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в стратегической сессии, посвященной разработке моделей услуг психического здоровья и психосоциальной поддержки для детей и подростков.

В Instagram Зеленская опубликовала фотографии с мероприятия и написала:

"Вместе с @unicef_ukraine провели стратегическую сессию, чтобы тщательно продумать, какой должна быть психологическая реабилитация для детей. Какова роль в этом родителей, школы, общины. Присоединились специалисты по психическому здоровью, представители министерств и ведомств, местного самоуправления, международных и общественных организаций, бизнеса – собрались взрослые, ответственные люди, которые хотят спасти и защитить и знают, как это сделать.

Это очень известная и банальная фраза, что дети – наше будущее. Но прежде всего они – свое будущее. И этого будущего нападающим и войне мы не отдадим".

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На мероприятии Елена Зеленская выглядела изысканно и была одета в черный брючный костюм. У нее была красивая прическа и скромный макияж, а в ушах серьги-висюльки из белого металла.

Участники стратегической сессии работали в группах и моделировали такие услуги для детей и подростков, которые обеспечивали бы им качественную психологическую помощь и поддержку. В частности, были проработаны идеи оптимальных способов оказания помощи и поддержки, маршрутов для получения услуг, роли семьи, школы, общины, психологов, врачей и бизнесов в этих процессах.

Наработки и идеи по итогам стратегической сессии рассмотрит аналитическая команда проектного офиса по созданию Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки – инициативы первой леди Елены Зеленской, направленной на помощь гражданам преодолеть связанный с войной стресс и последствия пережитых травматических событий, а также предотвратить развитие психических расстройств. Разработку и внедрение программы координирует Министерство здравоохранения в тесном взаимодействии с украинскими и иностранными специалистами. Инициатива реализуется при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

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