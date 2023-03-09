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В черном костюме и с любимым браслетом: королева Камилла устроила прием для женщин во дворце

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
356
Время на прочтение
1 мин
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В черном костюме и с любимым браслетом: королева Камилла устроила прием для женщин во дворце

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Вчера, 8 марта, королева Камилла устроила прием в Букингемском дворце по случаю Международного женского дня.

Ее Величество королева является президентом Всемирного фестиваля женщин (WOW) и во время мероприятия принимала вдохновляющих женщин из разных слоев общества, в том числе предпринимателей, артистов, спортсменов, авторов, журналистов и государственных служащих. Прием состоялся в Букингемском дворце.

Королева Камилла / © Getty Images
Королева Камилла / Фото: Getty Images

75-летняя Камилла выглядела элегантно в полосатом черном костюме, состоящем из короткого жакета и юбки. К наряду королева подобрала высокие сапоги из замши на маленьких каблуках. А образ свой дополнила несколькими золотыми браслетами на запястье, в том числе и браслетом от любимого бренда Van Cleef and Arpels, и жемчужными серьгами в ушах. Прическа у королевы была классической и макияж почти незаметный.

Королева Камилла / © Getty Images
Королева Камилла / Фото: Getty Images

Снимками с мероприятия поделились в Твиттере королевской семьи.

Напомним, сейчас все обсуждают другую важную новость о том, что король Чарльз III таки дал титулы своим внукам – Арчи и Лилибет, и теперь они именуются принцем Арчи Сассекским и принцессой Лилибет Сассекской.

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Дата публикации
Просмотры
356
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