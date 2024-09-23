В черном костюме и с ниткой жемчуга на шее: королева Сильвия с королем Карлом Густавом приехала в собор

Там состоялась церемония приветствия двух новых епископов, которых прибыла поприветствовать королева Сильвия и ее супруг - король Карл Густав.

80-летняя королева приехала на встречу в лаконичном черном костюме, состоящим из короткого жакета (любимая длина Сильвии) и прямой юбки длины до колен. Она была обута в кожаные остроносые туфли на каблуках, у нее была идеальная укладка и головной убор на волосах, а также жемчужное колье на шее, серьги в ушах и несколько разнообразных браслетов на запястье. Сильвия прикрепила на грудь брошь и сделала классический дневной макияж. Ее супруг - король Карл Густав - надел черный костюм в полоску, белую рубашку и темный галстук с принтом.

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Недавно королева вернулась из поездки в Берлин, где встретилась с президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером и первой леди Эльке Бюденбендер в замке Бельвю.

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