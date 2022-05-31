В черном костюме и с серьгами-пусетами: Елена Зеленская встретилась с президентом Словакии

В черном костюме и с серьгами-пусетами: Елена Зеленская встретилась с президентом Словакии

Они обсудили создание в Словакии Украинского культурного центра.

Сегодня, 31 мая, в Украину с рабочим визитом приехала президент Словакии Зузана Чапутова. Она посетила Мариинский дворец, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой Еленой Зеленской.

Первая леди опубликовала в Instagram снимки с их встречи.

Елена Зеленская и Зузана Чапутова / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Первая женщина – президент Словакии, самый молодой лидер в истории страны, эко-активистка, которая борется за права людей. Вот та, кто сейчас вместе со всей Словакией занимается украинскими вынужденными переселенцами в этой стране. Рада была пообщаться с госпожой Зузаной Чапутовой", — написала Елена.

Елена Зеленская и Зузана Чапутова / Фото: Instagram Елены Зеленской

Они обсудили создание в Словакии Украинского культурного центра.

"Это будет место для встреч украинцев, где они смогут получить информацию и помощь, место для культурных и образовательных мероприятий. Мамы даже смогут оставить здесь несколько часов своих детей или поработать за компьютером", — отметила первая леди.

Елена Зеленская и Зузана Чапутова / Фото: Instagram Елены Зеленской

В письме Зеленская также поблагодарила Словакию за создание временных экзаменационных центров для украинских абитуриентов. Они полностью обеспечивают помещение и компьютеры.

"Это очень важно для нас, потому что образование не должно прекращаться. Для Украины это такая же стратегическая сфера, как и медицина. Напомню, что Словакия – одна из тех стран, которая прямо высказалась за кандидатство Украины в ЕС. Не забудем вашей поддержки, словацкие друзья!" – подытожила Елена.

Елена Зеленская и Зузана Чапутова / Фото: Instagram Елены Зеленской

На встрече первая леди появилась в черном костюме, состоявшем из прямых брюк и укороченного жакета с накладными карманами и без воротника, и черном топе. Наряд она дополнила черными лоферами.

Елена Зеленская и Зузана Чапутова / Фото: Instagram Елены Зеленской

Чапутова тоже была одета в черный брючный костюм, черно-белую блузку с принтом и черные лоферы.

Елена Зеленская и Зузана Чапутова / Фото: Instagram Елены Зеленской

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