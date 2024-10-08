В черном костюме и с символической брошью: Елена Зеленская приняла участие в международном форуме

Елена Зеленская приняла участие в ежегодном Международном форуме культурной дипломатии, организованном Украинским институтом и Министерством иностранных дел Украины.

"Сейчас нам крайне важно не просто говорить об украинском, а отмежевывать свое от российского. Это проекты по деколонизации, когда мы каждую отдельно взятую фамилию должны буквально отмывать от российского наслоения", – сказала первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская рассказала о своих проектах культурной дипломатии. В частности, о внедрении аудиогидов на украинском языке в ведущих памятках мира и создании украинских книжных полок в мировых библиотеках. В настоящее время уже существует 89 аудиогидов в 47 странах и более 200 книжных полочек в 50 странах.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На мероприятии первая леди предстала в деловом черном костюме, состоявшем из жакета и брюк-палаццо, и белой рубашке. Наряд она дополнила черными туфлями на шпильках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

К лацкану жакета Елена прикрепила изысканную брошь "Полин, Євшан-Зілля" от бренда Ruslan Baginskiy, которая символизирует возвращение домой.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Жена президента сделала укладку с боковым пробором и макияж в нежных оттенках. В ушах у нее были золотые серьги.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в сером костюме-тройке и изумрудной рубашке появилась на ежегодной национальной премии для учителей Global Teacher Prize Ukraine в Киеве.

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