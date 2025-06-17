- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 117
- Время на прочтение
- 1 мин
В черном костюме и с винтажной брошью Yves Saint Laurent: Елена Зеленская в музее в Австрии
Первая леди приняла участие в открытии украиноязычного аудиогида в венском музее.
Елена Зеленская в рамках своего визита в Австрию приняла участие в запуске украиноязычного аудиогида в художественном музее Леопольда, который стал 103-м.
Во время мероприятия супруга президента пообщалась с украинской общиной в Вене, которая пришла на первую экскурсию на родном языке.
«Мы свой проект аудиогидов создаем как поддержку украинцам за рубежом — чтобы наши люди нигде не чувствовали себя чужими. И, чтобы облегчить им знакомство с новыми странами и культурами. Украинцы имеют право на общий язык с цивилизованным миром. Во всех смыслах. И имеем право, чтобы одним из этих языков был украинский», — отметила Зеленская.
В музее первая леди появилась в стильном черном костюме, состоявшем из штанов-палаццо с поясом и жакета без воротника и с небольшими черными пуговицами, а также в белом топе.
Лук Елена дополнила черными остроносыми туфлями и черным клатчем-конвертом. Первая леди собрала волосы в пучок и сделала нежный макияж. Уши она украсила золотыми серьгами-кольцами, а к жакету прикрепила золотую винтажную брошь от Yves Saint Laurent.
Напомним, Елена Зеленская на встрече со своей австрийской коллегой предстала в деловом темно-изумрудном костюме.