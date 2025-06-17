В черном костюме и с винтажной брошью Yves Saint Laurent: Елена Зеленская в музее в Австрии

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская в рамках своего визита в Австрию приняла участие в запуске украиноязычного аудиогида в художественном музее Леопольда, который стал 103-м.

Во время мероприятия супруга президента пообщалась с украинской общиной в Вене, которая пришла на первую экскурсию на родном языке.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

«Мы свой проект аудиогидов создаем как поддержку украинцам за рубежом — чтобы наши люди нигде не чувствовали себя чужими. И, чтобы облегчить им знакомство с новыми странами и культурами. Украинцы имеют право на общий язык с цивилизованным миром. Во всех смыслах. И имеем право, чтобы одним из этих языков был украинский», — отметила Зеленская.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

В музее первая леди появилась в стильном черном костюме, состоявшем из штанов-палаццо с поясом и жакета без воротника и с небольшими черными пуговицами, а также в белом топе.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Лук Елена дополнила черными остроносыми туфлями и черным клатчем-конвертом. Первая леди собрала волосы в пучок и сделала нежный макияж. Уши она украсила золотыми серьгами-кольцами, а к жакету прикрепила золотую винтажную брошь от Yves Saint Laurent.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская на встрече со своей австрийской коллегой предстала в деловом темно-изумрудном костюме.