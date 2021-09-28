В черном костюме и с ярким платком на шее: деловой образ нардепа Ирины Геращенко

В черном костюме и с ярким платком на шее: деловой образ нардепа Ирины Геращенко

Продолжаем рассматривать луки, в которых политики появляются в стенах парламента.

На очередном заседании Верховной Рады Украины наше внимание привлек народный депутат от "Европейской солидарности" — Ирина Геращенко. Политик надела на работу деловой черный костюм, который решила разбавить ярким акцентом. На шею Ирина накинула разноцветный шелковый платок с геометрическим принтом, который добавила ее аутфиту изысканности.

Ирина Геращенко / УНИАН

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На шее у Геращенко была серебряная подвеска в виде знака бесконечности. Свой лук она дополнила укладкой, легким макияжем и темным маникюром.

К слову, парламент — это настоящий фэшн-подиум, на котором политики демонстрируют лучшие свои наряды и модные аксессуары.

Любит красиво одеваться на работу лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. На недавнем заседании Верховной Рады она появилась в обтягивающем черном платье с высокой горловиной и светлыми полосками на рукавах и по бокам, которые визуально делали ее фигуру стройнее.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

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Стильные образы Юлии Тимошенко (25 фото)

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