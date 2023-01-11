В черном костюме и с забавной прической: Бориса Джонсона запечатлели по пути на закрытую вечеринку

58-летний Джонсон направлялся в The Carlton Club в британской столице. Туда Борис прибыл на ужин. В клубе в этот вечер был представлен портрет экс-премьер-министра Бориса Джонсона, который будет висеть среди портретов других премьер-министров от консерваторов в закрытом членском клубе.

Борис Джонсон / Фото: Getty Images

Борис был одет в черный костюм, белоснежную рубашку и пестрый галстук. В нагрудном кармане пиджака у него лежали очки. А белокурые волосы Джонсона, как всегда, развевались на ветру, и прическа выглядела слегка растрепанной.

О прическе политика мы писали уже много раз. Даже рассказывали, что сам Борис говорит о своей знаменитой прическе. К слову, в Украине Бориса очень любят и уважают. А все благодаря безоговорочной поддержке Джонсона для нашей страны с первых дней российского полномасштабного вторжения на наши территории.