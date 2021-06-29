В черном костюме и с завивкой: испанскую принцессу Елену сфотографировали папарацци

Испанская принцесса Елена, герцогиня де Луго, была запечатлена в Мадриде.

Старшая сестра короля Филиппа VI - 57-летняя принцесса Елена, посетила похороны Карлоса Фалько. Легенда испанского виноделия ушел из жизни в возрасте 83 лет в Мадриде из-за осложнений после перенесенного коронавируса. Прощание с ним состоялось в церкви Сан-Франциско-эль-Гранде в Мадриде.

Принцесса Елена / Getty Images

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Принцесса была одета в черный брючный костюм и в бежевые кожаные туфли на каблуках с черными носами. В руках Елена несла небольшой черную сумку с бежевыми ручками, которая хорошо гармонировала с туфлями. Она была в маске и сделала себе завивку. Ранее у принцессы была совсем другая прическа.

Принцесса Елена / Getty Images

Тем временем супруга короля Филиппа VI – королева Летиция – вчера посетила очередной саммит в Мадриде, где появилась в красивом асимметричном платье от британского дизайнера Victoria Beckham с животным принтом, который все так же актуален этим летом.

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Стиль испанской принцессы Елены (11 фото)

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