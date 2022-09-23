В черном костюме и с золотой брошью на груди: элегантная Елена Зеленская представила новый проект для помощи украинцам

Фотографиями с мероприятия супруга президента Зеленского поделилась на своей странице в Instagram.

"Важный день. Надеюсь, не только для меня, но и для Украины. Презентовала миру свой Фонд. Фактически так официально воплотилось все то, что я делала с начала полномасштабного вторжения, помогая нашим людям выжить в новых условиях.

Наши больницы бомбили – мы вывозили детей с онкоболезнями в безопасные страны. Наши взрослые и дети теряли и теряют конечности – мы находим для них лучшее протезирование за границей. Наши женщины из-за постоянного стресса начали рожать преждевременно – и мы завозим для спасения недоношенных младенцев специальные инкубаторы с бесперебойным питанием.

Но война каждый день добавляет новые квесты. Я поняла: чтобы отвечать на них максимально быстро и эффективно, с моей стороны необходим целый штаб спасения. Им и станет мой Фонд", — рассказала Зеленская.

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На выступление первая леди приехала в черном костюме с золотой брошью на груди, дополнив образ золотыми серьгами-гвоздями, лаконичным макияжем и простой прической.

"Когда создаешь такие инициативы, очень важно понимать, для кого и для чего ты работаешь. Я хорошо знаю, для кого и для чего. В центре моего фонда – Человек. Его благополучие. Я верю, что восстановление страны начинается именно с людей. Если улучшить их жизнь, восстановить силы, так улучшится и восстановится вся страна", — пишет в блоге Зеленская.

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И подробно рассказывает, что Фонд имеет три направления – это гуманитарная помощь, качественная и доступная медицина и образование. И добавляет: "Сейчас наша главная задача – помочь жизни победить. А для этого нужны больницы, нужны школы, рабочие места и возможности. Сегодня в Нью-Йорке, где на 77-й сессии Генассамблеи ООН собрались политические и бизнес-лидеры мира и где состоялась презентация моего Фонда, я пригласила мировых деятелей приобщаться к восстановлению Украины. Противопоставить разрушению и хаосу, которые несет российский захватчик, — восстановление. На практике воплотить наши общие ценности, где человек и его жизнь — превыше всего", — говорит Елена.

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