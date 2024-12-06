В черном костюме и с золотым колье на шее: 71-летняя Брижит Макрон посетила мероприятие в Париже

На этой церемонии ежегодно чествуют французских или иностранных деятелей, которые своей карьерой, достижениями и проектами работают на влияние имиджа Франции в мире.

В этом году 71-летняя госпожа Макрон появилась на мероприятии в черном костюме, который включал двубортный жакет с бархатными лацканами и узкие брюки.

Носила она этот наряд в сочетании с массивными украшениями, среди которых было золотое колье с бабочкой. Также первая леди дополнила образ часами на запястье и ярким макияжем глаз.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Появление Макрон на этом мероприятии произошло вскоре после того, как она посетила Лондон. Напомним, что первая леди побывала на церемонии вручения премии Entente Litteraire, которая прошла в резиденции посла Франции, на которой также была королева Камилла. Для меропряития она вбрала голубое платеь и пальто.

Брижит Макрон и королева Камилла / Фото: Getty Images

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