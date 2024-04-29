В черном костюме и серьгах-петушках: красивая Елена Зеленская посетила Славутич

Елена Зеленская с рабочим визитом посетила город Славутич. Там он побывал в инклюзивно-ресурсном центре Славутического городского совета Киевской области.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

В рамках этой поездки первая леди приняла участие в обсуждении, как там воплощается государственная стратегия безбарьерности.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская предстала в деловом черном костюме, состоявшем из классического жакета и прямых брюк со стрелками, и белой рубашке. Наряд она скомбинировала с черной обувью на низкой подошве.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена собрала волосы в низкий пучок, сделала легкий макияж с акцентом на глазах и украсила уши любимыми золотистыми серьгами в виде петушков от украинского бренда GUNIA Project.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в костюме графитового оттенка и на шпильках посетила фестиваль "Книжная страна".

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