В черном костюме и серьгах-пусетах: Елена Зеленская на встрече в Южно-Африканской республике

Елена Зеленская

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Елена Зеленская во время пребывания в Южно-Африканской республике и в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?» встретилась с коллективом Центра изучения устойчивости Университета Претории.

«Здесь изучают, в частности, резильентность — способность преодолевать стрессы и тяжелые периоды конструктивным путем.

Как именно, дает ответ, среди прочего, исследование, проведенное в южноафриканском городе Тшване: работа обнаружила, что ключевыми факторами устойчивости являются самоосознание, чувство цели и социальная поддержка.

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Думаю, первые две составляющие давно уже имеют большинство украинцев. Поддержку же строим именно сейчас с программой ментального здоровья», — отметила первая леди в посте в Telegram.

Там Зеленская предстала в черном костюме, состоявшем из жакета на запах с поясом-шнурком и широких брюк со стрелками. Наряд она скомбинировала с черными туфлями на шпильках.

У супруги президента была аккуратная укладка с боковым пробором, макияж в нежных оттенках, золотые серьги-пусеты в ушах и брошь в виде трезубца от украинского бренда Gunia Project на жакете.

Напомним, Елена Зеленская в ЮАР прибыла в темно-синем костюме и белом топе.