В нежном костюме и шляпе-таблетке: образ Жаклин Кеннеди на пасхальной службе в церкви

Первая леди выглядела очаровательно и была очень счастливой в тот день.

В январе 1961 года президент Джон Кеннеди только стал президентом, а его супруга Жаклин - первой леди. Пара была очень популярна, особенно в прессе любили обсуждать образы Жаклин - молодой, красивой, современной. Женщина, которой на тот момент был только 31 год, обожала лаконичные наряды, прямые силуэты и нежные оттенки. Она часто одевалась у именитых французских Модных домов, среди которых были Chanel и Givenchy. Подбирал и создавал луки для нее Олег Кассини.

Но 1961 году Кеннеди запомнилась не только тем, что она переехала в Белый дом, а тем, сколько потратила. В первый год своего пребывания на посту первой леди она спустила на одежду и аксессуары на 45 446 долларов больше, чем 100 000 долларов, которые ее муж заработал на посту президента.

Одним из знаковых нарядов Жаклин, которые полностью соответствовали ее вкусам того времени и трендам, был нежный костюм, который она надела на пасхальную службу в церковь 2 мая 1961 года. В то время семья проводила каникулы в Палм-Бич, что штате Флорида, поэтому посетила в католическую церковь Святого Эдвардса.

Жаклин Кеннеди и Джон Кеннеди / Фото: Associated Press

Костюм Жаклин состоял из кофты и юбки-карандаша до колен, который она дополнила шляпкой-таблеткой, а также белой сумкой с короткой ручкой и туфлями на каблуках.

Жаклин Кеннеди и Джон Кеннеди / Фото: Associated Press

В руке первая леди несла Библию, а вот на ее шее красовалось колье с большими бусинами. Дети пары - Кэролайн и Джон-младший - в кадр фотографов не попали, вероятно, родители их тогда с собой не взяли в церковь.

Жаклин Кеннеди и Джон Кеннеди / Фото: Associated Press

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