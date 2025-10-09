ТСН в социальных сетях

Общество
25
1 мин

В черном костюме и туфлях на шпильках: Елена Зеленская в деловом образе приняла участие в форуме

Первая леди показала в соцсети фотографии с мероприятия.

Алина Онопа
Елена Зеленская

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие в Международном форуме медицинского партнерства, который в этом году проходит под лозунгом «От врача к врачу».

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Она поблагодарила за сотрудничество украинских и иностранных медиков из больниц — партнеров ее инициативы «Международное медицинское партнерство», основанной два года назад на Саммите первых леди и джентльменов.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

На мероприятии Зеленская предстала в деловом образе. На ней был черный костюм, который состоял из удлиненного жакета на запах и брюк-клеш. На талии у первой леди был тонкий темный ремешок. Обута она была в черные остроносые туфли на шпильках.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Свой аутфит жена президента завершила аккуратной укладкой с боковым пробором и нежным макияжем.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в наряде карамельного оттенка приняла участие в Международном форуме культурной дипломатии.

25
