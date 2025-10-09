- Дата публикации
В черном костюме и туфлях на шпильках: Елена Зеленская в деловом образе приняла участие в форуме
Первая леди показала в соцсети фотографии с мероприятия.
Елена Зеленская приняла участие в Международном форуме медицинского партнерства, который в этом году проходит под лозунгом «От врача к врачу».
Она поблагодарила за сотрудничество украинских и иностранных медиков из больниц — партнеров ее инициативы «Международное медицинское партнерство», основанной два года назад на Саммите первых леди и джентльменов.
На мероприятии Зеленская предстала в деловом образе. На ней был черный костюм, который состоял из удлиненного жакета на запах и брюк-клеш. На талии у первой леди был тонкий темный ремешок. Обута она была в черные остроносые туфли на шпильках.
Свой аутфит жена президента завершила аккуратной укладкой с боковым пробором и нежным макияжем.
Напомним, Елена Зеленская в наряде карамельного оттенка приняла участие в Международном форуме культурной дипломатии.