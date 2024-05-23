В черном костюме и балетках: королева Максима выбрала комфортный лук для перелета

Ее Величество на днях прибыла с визитом на Филиппины.
Королеву Максимы в аэропорту Манилы встречали фотографы. На Филиппины супруга монарха приехала в качестве специального защитника генерального секретаря ООН по инклюзивному финансированию развития.
Максима была одета в черную рубашку, черный удлиненный жакет и черные брюки, а обута - в кожаные коричневые балетки с черными круглыми носами. Волосы Максимы были небрежно распущены, легкий макияж на лице, а из украшений она надела свои любимые браслеты, часы и кольца – помолвочное и обручальное.
Позже королева появилась на встрече с президентом Фердинандо Маркосом-младшим во дворце Малакананг в Маниле, где мы увидели ее образ в топе с баской и юбке до колен, дополнив лук замшевыми туфлями-лодочками цвета пыльной розы и клатчем, подобранным им в тон.
А во время визита в компанию Fisherman Entrepreneurs на острове Талим Ее Величество появилась в платье миди с цветочным принтом и поясом на талии и шлепанцах, а под мышкой держала синий тканный клатч.
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