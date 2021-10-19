В черном костюме и водолазке: Юлия Тимошенко выступила в Верховной Раде

Народный депутат продемонстрировала новый деловой аутфит.

Юлия Тимошенко выступила сегодня, 19 октября, на заседание Верховной Рады. Там нардеп появилась в новом деловом луке.

Юлия Тимошенко/Служебные

Юлия Владимировна была одета в черный костюм с белыми декоративными прострочками, который состоял из приталенного укороченного жакета и миди-юбки. Костюм, который отлично подчеркнул ее фигуру, она скомбинировала с черной водолазкой, черными капроновыми колготами и черными туфлями на каблуках.

Юлия Тимошенко/Служебные

Юлия Тимошенко/Служебные

Неизменными остались прическа — низкий хвост, положенный набок, нежный макияж и оптические очки в изысканной черной оправе. Уши она украсила серебряными серьгами-кольцами.

Юлия Тимошенко/Служебные

А вчера, 18 октября, на заседании согласительного совета Тимошенко появилась в светлом жакете с черным воротником-стойкой, выпуклыми пуговицами цвета металлик и черными полосками на манжетах.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

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