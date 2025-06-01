В черном костюме и жемчужном ожерелье: Брижит Макрон в элегантном образе посетила выставку на мосту в Сингапуре

Брижит Макрон / © Getty Images

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Жена президента Франции Брижит Макрон в рамках официального визита в Сингапур посетила выставку «Две реки», которая прошла на пешеходном мосту Андерсона в Сингапуре.

Там первая леди появилась в элегантном черном костюме, состоявшем из двубортного удлиненного жакета и прямых брюк со стрелками.

Брижит Макрон / © Getty Images

Наряд Брижит дополнила черными ботильонами на высокой грубой подошве и вместительной сумкой от ее любимого бренда Louis Vuitton.

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Свой лук госпожа Макрон дополнила объемным париком, макияжем смоки-айс, жемчужным ожерельем на шее, золотым кольцом и браслетами.

Напомним, в Сеть попал скандальный момент между супругами Макронов, когда Брижит перед выходом из самолета вроде бы дала «пощечину» Эммануэлю. Пользователи предполагают, что между первой леди и президентом произошла ссора.