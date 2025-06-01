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В черном костюме и жемчужном ожерелье: Брижит Макрон в элегантном образе посетила выставку на мосту в Сингапуре
Первая леди сопровождает мужа в туре по Юго-Восточной Азии.
Жена президента Франции Брижит Макрон в рамках официального визита в Сингапур посетила выставку «Две реки», которая прошла на пешеходном мосту Андерсона в Сингапуре.
Там первая леди появилась в элегантном черном костюме, состоявшем из двубортного удлиненного жакета и прямых брюк со стрелками.
Наряд Брижит дополнила черными ботильонами на высокой грубой подошве и вместительной сумкой от ее любимого бренда Louis Vuitton.
Свой лук госпожа Макрон дополнила объемным париком, макияжем смоки-айс, жемчужным ожерельем на шее, золотым кольцом и браслетами.
Напомним, в Сеть попал скандальный момент между супругами Макронов, когда Брижит перед выходом из самолета вроде бы дала «пощечину» Эммануэлю. Пользователи предполагают, что между первой леди и президентом произошла ссора.