В черном костюме с белым воротником: Елена Зеленская в деловом образе посетила мероприятие

В черном костюме с белым воротником: Елена Зеленская в деловом образе посетила мероприятие

Первая леди Украины сочетала в своем аутфите классические цвета.

На днях Елена Зеленская приняла участие в презентации платформы о здоровом питании в школах "Знаїмо", которая является частью реформы системы школьного питания. Эта реформа проходит по инициативе и под патронатом первой леди.

На мероприятии она появилась в деловом образе в классических цветах. На ней был черный жакет, из-под которого выглядывал белый ворот рубашки, и черная юбка длины миди. Талию супруга президента подчеркнула тонким черным ремешком. Наряд она сочетала с белыми туфлями.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Волосы Елена аккуратно уложила, сделала нежный макияж и украсила уши черно-белыми серьгами, которые выглядели гармонично с луком в целом. Вишневый маникюр завершил образ Зеленской.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

"Сегодня в Украине появился новый портал "Знаїмо"! Это в прямом смысле новое слово в общепите. Расшифровывается как "Знаем, что едим". Следовательно, это сайт о сознательном и здоровом питании".

Сейчас мы полностью реформируем школьное питание в стране. И "Знаїмо" – это интернет-клуб для всех участников процесса.

Педагоги найдут здесь все о новых стандартах здоровых и вкусных школьных обедов. Прежде чем браться что-то менять, надо научиться самому.

Для родителей – отдельный раздел о том, как учить здоровому питанию дома. То есть, продолжать то, что начато в школе.

А ученики узнают о правильном и одновременно вкусном перекусе и смогут проверить свои знания с помощью тестов и игр", — написала в Instagram госпожа Зеленская.

Этот портал – результат реализации подписанного в мае этого года меморандума между супругой президента, ЮНИСЕФ, Посольством Швейцарской Конфедерации в Украине и Министерством образования и науки. В нем стороны договорились о начале информационной кампании по здоровому питанию в нашей стране.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

"Наша цель – больше чем просто изменить школьное меню. Мы стремимся изменить пищевые привычки украинцев. Если это удастся с нынешними школьниками – вырастет поколение здоровых и сознательных людей. Это, конечно, не делается через день или даже через год. Но кто-то должен начать", – добавила Елена.

Напомним, в прошлый раз первая леди вышла в свет в деловом сером наряде.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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