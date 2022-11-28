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В черном костюме с белым воротником: Елена Зеленская встретилась с женой Риши Сунака

Автор
Евгения БобрикЕвгения Бобрик
Дата публикации
Просмотры
9184
Время на прочтение
1 мин
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В черном костюме с белым воротником: Елена Зеленская встретилась с женой Риши Сунака

Елена Зеленская и Акшата Мурти / Фото: Getty Images

Поскольку президент Украины Владимир Зеленский не покидал Украину с начала широкомасштабного вторжения России, бремя исполнения дипломатических обязанностей в части дружественных визитов сейчас легло на плечи первой леди.

Сегодня, 28 ноября, первую леди Украины Елена Зеленская прибыла на Даунинг-стрит в резиденцию британского премьер-министра, где ее приветствовала Акшата Мурти, жена премьер-министра Риши Сунака. 

Для визита Елена выбрала очень строгий, но элегантный образ. Она надела черный костюм, состоящий из юбки длиной чуть ниже колен и жакета с накладными карманами и тонким ремешком на талии. Под жакет Зеленская надела белую блузу с широким белым воротником, с закругленными краями. 

Наряд первая леди дополнила черными лодочками на тонком каблуке средней высоты. 

Елена Зеленская и Акшата Мурти / © Getty Images
Елена Зеленская и Акшата Мурти / Фото: Getty Images

Жена Риши Сунака - Акшата Мурти - была одета в синее приталенное платье с широкими рукавами и манжетами.  

Елена Зеленская и Акшата Мурти / © Getty Images
Елена Зеленская и Акшата Мурти / Фото: Getty Images

Также Елена Зеленская в интервью BBC рассказала, как война изменила жизнь украинок. 

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Дата публикации
Просмотры
9184
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