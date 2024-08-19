В черном костюме с белым воротником и на шпильках: Елена Зеленская дала интервью

Первая леди Украины в деловом черном наряде с белым акцентом появилась на интервью с британским корреспондентом.

Елена Зеленская дала интервью лорду Майклу Эшкрофту, который уже в восьмой раз с начала полномасштабного вторжения посетил Украину.

Лорд Майкл Эшкрофт и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Она рассказала в посте в Instagram, что Эшкрофт побывал на передовой, как приглашенный корреспондент Daily Mail, он брал интервью у наших защитников, спасателей, украинцев и украинок, живущих под постоянным риском российских атак и работающих на оборону. Еще он сотрудничает с Фондом Елены Зеленской.

"Благодаря таким друзьям со всего мира мы можем помогать больницам, педагогам и большим приемным семьям по всей стране", – отметила Зеленская.

Первая леди ответила на вопросы лорда для медиаплатформы Daily Mail и The Mail on Sunday. В частности, она выразила свое мнение о "перемирии" с агрессором.

"Во многих мифах мира есть сюжет о драконе, которому регулярно отдают в жертву девушку, чтобы задобрить чудовище. Но результат этого компромисса со злом всегда один и тот же — задобрить монстра невозможно. Он все равно будет хотеть смертей", — отметила супруга президента.

Кроме того, Елена рассказала о четвертом Саммите первых леди и джентльменов, который состоится 12 сентября в Киеве и будет посвящен теме детей и защите их будущего.

Лорд Майкл Эшкрофт и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Для интервью Зеленская выбрала деловой черный костюм, состоявший из широких брюк и жакета без воротника, из-под которого выглядывал белый воротник рубашки. Талию первая леди подчеркнула черным тонким ремешком.

Аутфит Елена дополнила черными туфлями на шпильках. У нее была аккуратная укладка и макияж в нежных оттенках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская на деловой встрече предстала в деловом темно-синем брючном костюме и белой рубашке. У нее была красивая укладка с локонами и боковым пробором, нежный макияж и украшение на шее.

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