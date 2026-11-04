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Дата публикации
Категория
Общество
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В черном костюме, с локонами и на шпильках: премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретила президента Чили в Риме

Глава итальянского правительства выбрала для официальной встречи лаконичный черно-белый ансамбль.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джорджа Мелони

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони встретила у дворца Киджи в Риме президента Чили Хосе Антонио Каста, прибывшего с официальным визитом. Политики поздоровались рукопожатием и прошли мимо почетного караула.

Хосе Антонио Каста и Джордж Мелони / © Associated Press

Хосе Антонио Каста и Джордж Мелони / © Associated Press

Для встречи глава итальянского правительства выбрала черный костюм, состоящий из удлиненного приталенного жакета с лацканами и карманами с клапанами, а также широких брюк со стрелками.

Джорджа Мелони и Хосе Антонио Каста / © Associated Press

Джорджа Мелони и Хосе Антонио Каста / © Associated Press

Под жакет Мелони надела белую рубашку, оставив верхнюю пуговицу расстегнутой. Наряд она дополнила черными остроносыми ботильонами на шпильках.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер-министр сделала красивую прическу с локонами, макияж в стиле «смоки айс» и нанесла помаду ягодного оттенка. Завершили её деловой наряд небольшие серьги, кольца и нежный маникюр.

Напомним, Джордж Мелони в кремовом костюме-тройкеи с элегантным колье появилась на пресс-конференции в Брюсселе.

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