В черном костюме с поясом-шнурком: Елена Зеленская на деловой встрече

Первая леди Украины в жакете на забор появилась на встрече.

Елена Зеленская встретилась в Киеве с министром образования и науки Эстонии Кристиной Каллас. Она поблагодарила ее за поддержку и возможность реализовывать совместные проекты.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Они обсудили воплощение инициатив, касающихся защиты детей, и сотрудничество с Фондом супруги президента.

"Благодаря поддержке Эстонии одна из больших многодетных семей, потерявшая свой дом из-за российского нашествия, получила новый, возведенный командой моего Фонда. По собственному проекту вы самостоятельно возводите сразу три дома для больших приемных семей в Житомирской области. Это невероятная поддержка и пример для других партнеров", – сказала Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Говорили также о поддержке ментального здоровья детей и подростков.

"В Эстонии работает сеть центров психологической поддержки, которая предлагает психологические консультации для детей, молодежи и семей. Она может послужить примером интеграции таких центров в систему школьной психологической помощи в Украине", — отметила Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На встрече первая леди появилась в деловом черном костюме, состоявшем из широких брюк и жакета на забор с изысканной черной деталью-листом. Зеленская опоясалась черным поясом-шнурком.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

У супруги президента была аккуратная укладка с локонами, нежный макияж и золотистые серьги в ушах.

Напомним, Елена Зеленская на презентации справочника "SPINALIS. Новая страница жизни с поражением спинного мозга" предстала в черном брючном костюме и черном топе.

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