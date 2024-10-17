В черном костюме с поясом-шнурком: Елена Зеленская на деловой встрече

Первая леди Украины в жакете на забор появилась на встрече.
Елена Зеленская встретилась в Киеве с министром образования и науки Эстонии Кристиной Каллас. Она поблагодарила ее за поддержку и возможность реализовывать совместные проекты.
Они обсудили воплощение инициатив, касающихся защиты детей, и сотрудничество с Фондом супруги президента.
"Благодаря поддержке Эстонии одна из больших многодетных семей, потерявшая свой дом из-за российского нашествия, получила новый, возведенный командой моего Фонда. По собственному проекту вы самостоятельно возводите сразу три дома для больших приемных семей в Житомирской области. Это невероятная поддержка и пример для других партнеров", – сказала Зеленская.
Говорили также о поддержке ментального здоровья детей и подростков.
"В Эстонии работает сеть центров психологической поддержки, которая предлагает психологические консультации для детей, молодежи и семей. Она может послужить примером интеграции таких центров в систему школьной психологической помощи в Украине", — отметила Елена.
На встрече первая леди появилась в деловом черном костюме, состоявшем из широких брюк и жакета на забор с изысканной черной деталью-листом. Зеленская опоясалась черным поясом-шнурком.
У супруги президента была аккуратная укладка с локонами, нежный макияж и золотистые серьги в ушах.
Напомним, Елена Зеленская на презентации справочника "SPINALIS. Новая страница жизни с поражением спинного мозга" предстала в черном брючном костюме и черном топе.
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