В черном костюме с поясом-шнурком и на шпильках: стильная Елена Зеленская посетила университет в Словении

Елена Зеленская в рамках своего официального визита в Словению посетила Люблянский университет, где встретилась с преподавателями, ректором Грегором Майдичем и студентами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди передала книги библиотеке в рамках проекта "Украинская книжная полочка". Она также сообщила в Instagram, что в университете откроется отделение украинистики.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Книги же для всех, кто будет ее изучать, а также для тех, кто хочет познакомиться с Украиной лучше, уже передало для Национальной университетской библиотеки украинское государство. Качественные современные издания – художественная и научная литература на обоих языках – выстроились в украинскую книжную полочку. Их уже более 200 в мире. И вместе со Словенией уже 50 стран охватила наша просветительская сеть.

Спасибо первому джентльмену Словении Алешу Мусару за поддержку этого события сегодня.

Эти книги будут свидетельствовать о нас, нашем пути и обороне везде, где они есть. И верю, в частности, и через них будет услышана Украина", – отметила первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская появилась там в деловом черном костюме, состоявшем из широких брюк и удлиненного жакета на запах с черным. Талию Елена подчеркнула черным поясом-шнурком и надела черные остроносые туфли на шпильках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

У первой леди была аккуратная укладка, нежный макияж, золотые серьги с черными жемчужинами и деликатная цепочка с подвеской.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская посетила украинскую субботнюю школу в Любляне в белой кружевной вышитой сорочке и изысканном воротнике от украинского бренда EMBR.

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