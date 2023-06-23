В черном костюме, слингбэках и за руку с мужем: Елена Зеленская в деловом луке появилась на книжной ярмарке

Первая леди побывала на "Книжном Арсенале".
Елена Зеленская вместе с мужем Владимиром Зеленским посетила ярмарку "Книжный Арсенал" в Киеве. Фотографии оттуда первая леди опубликовала в Instagram.
Фотографы запечатлели милый кадр, как Елена шла с мужем, держась за руку.
"Книги как люди. Просто сейчас они в окопах, вместе с защитниками, и в бомбоубежищах, в чемоданах наших вынужденных переселенцев и в рюкзаках волонтеров… Потому что и наши книги, и наших людей захватчик ненавидит и боится одинаково.
Вот почему название крупнейшего книжного события страны – "Книжный Арсенал" – звучит сегодня особенно метко. Потому что книги действительно стали нашим арсеналом, нашим культурным оружием", — написала Елена.
Президентские супруги пообщались с посетителями ярмарки и приобрели книги.
"Все мы прямо сейчас каждым своим днем пишем одновременно и книгу собственной жизни, и биографию страны. Настанет день – и прочтем все это в учебниках по истории. Истории победы", — отметила первая леди.
На мероприятии Зеленская появилась в деловом аутфите в классических цветах. На ней был белый топ, черный пиджак и черные прямые брюки. Наряд жена президента скомбинировала с темными кожаными слингбэками. Елена сделала укладку с боковым пробором, легкий макияж и украсила уши лаконичными серьгами.
Зеленский был одет в черную футболку с надписью Ukraine, штаны-карго цвета хаки и кроссовки.
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