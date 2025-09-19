- Дата публикации
В черном костюме со стежками: Елена Зеленская в деловом образе посетила школу в Киевской области
Первая леди Украины посмотрела, как работают обновленные столовая и пищеблок в учебном заведении в Киевской области.
Елена Зеленская вместе с президентом Европарламента Робертой Мецолой посетила одну из школ Киевской области, где при поддержке ЕС обновлены столовая и пищеблок.
Там первая леди появилась в деловом черном костюме, который состоял из брюк клеш со стрелками и удлиненного жакета с окантовкой в виде стежков. Талию она подчеркнула черным тканевым поясом со стежками.
Лук Зеленская дополнила темными остроносыми туфлями. Из украшений Елена выбрала золотые серьги-кольца и брошь, которую прикрепила к лацкану. Она сделала аккуратную укладку с боковым пробором и макияж в нежных оттенках.
Напомним, Елена Зеленская в стильном костюме от украинского бренда и с жемчужными серьгами предстала во второй день саммита в Киеве.