В черном костюме со стежками: Елена Зеленская в деловом образе посетила школу в Киевской области

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская вместе с президентом Европарламента Робертой Мецолой посетила одну из школ Киевской области, где при поддержке ЕС обновлены столовая и пищеблок.

Елена Зеленская и Роберта Мецола / © Instagram Елены Зеленской

Там первая леди появилась в деловом черном костюме, который состоял из брюк клеш со стрелками и удлиненного жакета с окантовкой в виде стежков. Талию она подчеркнула черным тканевым поясом со стежками.

Елена Зеленская и Роберта Мецола / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская и Роберта Мецола / © Instagram Елены Зеленской

Лук Зеленская дополнила темными остроносыми туфлями. Из украшений Елена выбрала золотые серьги-кольца и брошь, которую прикрепила к лацкану. Она сделала аккуратную укладку с боковым пробором и макияж в нежных оттенках.

Елена Зеленская и Роберта Мецола / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в стильном костюме от украинского бренда и с жемчужными серьгами предстала во второй день саммита в Киеве.