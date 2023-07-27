В черном костюме в полоску и светлой рубашке: Елена Зеленская на мероприятии в Виннице

Первая леди приняла участие в заседании, на котором обсуждалась тема безбарьерности в стране.

Елена Зеленская посетила выездное заседание Совета по безбарьерности в Виннице, на котором обсуждали новые проекты министерств в рамках плана реализации Стратегии безбарьерности. По словам первой леди, такие проекты по восстановлению страны должны стать нормой для всех сфер.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"С каждым днем развязанной Россией войны людей с травмами, которые она повлекла, в Украине становится больше.

Но это не пессимизм. Это реализм. Реализм не значит жаловаться. Реализм означает действовать. Чтобы никто не чувствовал себя ограниченным, безбарьерной должна стать вся страна", — отметила на мероприятии Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На заседании презентовали новые проекты министерств, среди которых помощь семьям, воспитывающим детей с нарушениями развития. Ознакомились также с опытом местного самоуправления в создании безбарьерных маршрутов и остановок общественного транспорта.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На мероприятии Елена предстала в деловом черном брючном костюме в полоску и светлой рубашке. Карман жакета первая леди украсила платком с принтом. Зеленская сделала красивую волнистую укладку и макияж в нежных оттенках. Образ она дополнила небольшими серебряными серьгами-кольцами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская посетила Мемориал памяти жертв российских обстрелов Винницы, который произошел в июле прошлого года.

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