В черном костюме, жемчужных серьгах и на шпильках: Елена Зеленская в деловом образе появилась на встрече в Нью-Йорке

Елена Зеленская в рамках своего визита в Нью-Йорк встретилась с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебреесусом на полях Генассамблеи ООН. Они обсудили дальнейшее партнерство.

Фотографии со встречи она опубликовала в Instagram.

Тедрос Адханом Гебреесус и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская рассказала о ходе реализации Всеукраинской программы ментального здоровья.

"Наша борьба с нападником отделила важное от неважного, показала настоящие ценности и приоритеты нам самим. Приоритетом и главной ценностью Украины является человек и его жизнь. Пора сделать аксиомой то, что важно и его качество.

Один из факторов этого качества – ментальное здоровье. Именно поэтому Всеукраинская программа ментального здоровья, которая создана и уже реализуется по моей инициативе, прежде всего о человеке и для человека, потому что призвана оказать психологическую помощь и обучение самопомощи повсеместными и доступными. А наша надежная помощница на этом пути — ВОЗ", – написала первая леди в посте.

Тедрос Адханом Гебреесус и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Супруга президента также рассказала о еще одной инициативе Украины. В рамках Саммита первых леди и джентльменов положили начало международному медицинскому партнерству. Уже заключено 25 меморандумов между украинскими больницами и лечебными учреждениями 14 стран мира.

"И дальше каждая заинтересованная страна может присоединиться к этому сотрудничеству. Это будет важная поддержка для наших медучреждений – перегруженных, разрушенных обстрелами", — сказала Елена.

На встрече первая леди появилась в классическом деловом образе. На ней был черный костюм, состоявший из широких брюк и жакета с белой вставкой. Обута она была в черные туфли на шпильках.

Тедрос Адханом Гебреесус и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская сделала укладку с локонами и боковым пробором и макияж в нежных оттенках. На шее у нее был небольшой кулон на цепочке, а в ушах – элегантные серьги с жемчугом.

Напомним, в Нью-Йорк Елена Зеленская прибыла в стильном костюме бежевого цвета, состоявшем из жакета с большими накладными карманами и широких брюк со стрелками, а также в бежевом топе и коричневых туфлях.

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