ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
102
Время на прочтение
1 мин

В черном кроп-топе и коротких шортах: леди Амелия Виндзор показала, как ходила по горам

Леди Амелия Виндзор сейчас находится в отпуске и делится со своими подписчиками в Instagram красивыми снимками.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леди Амелия Виндзор

Леди Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

Некоторое время британская аристократка находилась в Австрии. Она показывала, как купалась в озере Вертер-Зе и много гуляла.

Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

Потом леди Амелия отправилась в Швейцарию, в Альпы. Она публиковала в своем блоге снимки невероятно красивой природы, показала, как местные коровы пасутся на лугах и поделилась несколькими горными пейзажами.

Альпы / © Instagram Амелии Виндзор

Альпы / © Instagram Амелии Виндзор

Одета Амелия была в черный короткий топ без белья и черные джинсовые шорты. Ее волосы были распущены, а за спиной был рюкзак.

«Вечно влюблена в летние Альпы 🏔️🐄❤️», — пишет девушка в подписи к снимкам.

/ © Instagram Амелии Виндзор

© Instagram Амелии Виндзор

(листайте фото вправо)

Напомним, ранее мы показывали, как Жасмин Гримальди — известная публике, как внебрачная дочь князя Монако Альбера II — проводит лето.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie