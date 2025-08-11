В черном кроп-топе и коротких шортах: леди Амелия Виндзор показала, как ходила по горам

Леди Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

Некоторое время британская аристократка находилась в Австрии. Она показывала, как купалась в озере Вертер-Зе и много гуляла.

Потом леди Амелия отправилась в Швейцарию, в Альпы. Она публиковала в своем блоге снимки невероятно красивой природы, показала, как местные коровы пасутся на лугах и поделилась несколькими горными пейзажами.

Одета Амелия была в черный короткий топ без белья и черные джинсовые шорты. Ее волосы были распущены, а за спиной был рюкзак.

«Вечно влюблена в летние Альпы 🏔️🐄❤️», — пишет девушка в подписи к снимкам.

