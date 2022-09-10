В черном кружевном платье и с жемчужным ожерельем: королева-консорт Камилла во время исторической церемонии

Сегодня, 10 сентября, в лондонском Сент-Джеймском дворце прошла историческая церемония официального провозглашения Чарльза III королем Великобритании.

Во время этого события Чарльза III поддерживала его жена, которая теперь тоже имеет новый статус – королева-консорт Камилла.

Королева-консорт Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

На церемонии она предстала в траурном образе, поскольку в Великобритании продолжается десятидневный траур о королеве Елизавете II.

Королева-консорт Камилла / Фото: Associated Press

На Камилле было черное кружевное платье миди, черные колготки и черные лакированные туфли.

Шею она украсила ожерельем-чокером из четырех нитей жемчуга, скрепленного платиновым кругом с россыпью мелких бриллиантов, а уши – элегантными жемчужными серьгами.

Королева-консорт Камилла / Фото: Associated Press

Королеве Камилле сделали укладку и макияж с акцентом на розовой помаде.

Королева-консорт Камилла / Фото: Associated Press

Кстати, как пишет The Sun белый жемчуг – это ювелирные изделия, которые официально носят семьи во время траура. Их часто называют "траурными украшениями", они символизируют слезы и это берет свое начало еще во время правления королевы Виктории. После смерти своего мужа принца Альберта королева Виктория носила черное в течение 40 лет в знак уважения. Единственные украшения, которые она носила, были черными или бесцветными, а нити жемчуга были частым атрибутом.

Эта традиция продолжается в королевской семье на протяжении многих лет, в том числе на похоронах мужа королевы, принца Филиппа, в апреле 2021 года.

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