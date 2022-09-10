В черном кружевном платье и с жемчужным ожерельем: королева-консорт Камилла во время исторической церемонии

Королева Камилла появилась в Сент-Джеймском дворце в траурном аутфите.
Сегодня, 10 сентября, в лондонском Сент-Джеймском дворце прошла историческая церемония официального провозглашения Чарльза III королем Великобритании.
Во время этого события Чарльза III поддерживала его жена, которая теперь тоже имеет новый статус – королева-консорт Камилла.
На церемонии она предстала в траурном образе, поскольку в Великобритании продолжается десятидневный траур о королеве Елизавете II.
На Камилле было черное кружевное платье миди, черные колготки и черные лакированные туфли.
Шею она украсила ожерельем-чокером из четырех нитей жемчуга, скрепленного платиновым кругом с россыпью мелких бриллиантов, а уши – элегантными жемчужными серьгами.
Королеве Камилле сделали укладку и макияж с акцентом на розовой помаде.
Кстати, как пишет The Sun белый жемчуг – это ювелирные изделия, которые официально носят семьи во время траура. Их часто называют "траурными украшениями", они символизируют слезы и это берет свое начало еще во время правления королевы Виктории. После смерти своего мужа принца Альберта королева Виктория носила черное в течение 40 лет в знак уважения. Единственные украшения, которые она носила, были черными или бесцветными, а нити жемчуга были частым атрибутом.
Эта традиция продолжается в королевской семье на протяжении многих лет, в том числе на похоронах мужа королевы, принца Филиппа, в апреле 2021 года.
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