В черном купальнике среди гор: стройная Иванка Трамп опубликовала атмосферное фото из Исландии

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

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Иванка Трамп опубликовала в Instagram новую фотографию, сделанную во время ее семейного путешествия по Исландии.

На фотографии дочь президента США позировала в термальном бассейне под открытым небом, расположенном среди живописных зеленых гор.

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Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Для отдыха она выбрала черный цельный купальник с широкими бретелями и высокими вырезами на бедрах. Лаконичный наряд подчеркнул стройную фигуру Иванки и ее длинные ноги. Волосы у Трамп были распущены, а на руках были браслеты.

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Напомним, ранее Иванка Трамп показала своего старшего сына-красавца.

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