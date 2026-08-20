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В черном купальнике среди гор: стройная Иванка Трамп опубликовала атмосферное фото из Исландии
Дочь президента США поделилась новым снимком из своего путешествия.
Иванка Трамп опубликовала в Instagram новую фотографию, сделанную во время ее семейного путешествия по Исландии.
На фотографии дочь президента США позировала в термальном бассейне под открытым небом, расположенном среди живописных зеленых гор.
Для отдыха она выбрала черный цельный купальник с широкими бретелями и высокими вырезами на бедрах. Лаконичный наряд подчеркнул стройную фигуру Иванки и ее длинные ноги. Волосы у Трамп были распущены, а на руках были браслеты.
Напомним, ранее Иванка Трамп показала своего старшего сына-красавца.
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