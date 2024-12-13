В черном луке и красивых серьгах: королева Максима посетила рождественский концерт

В Нидерландах уже полным ходом готовятся к Рождеству и предстоящим новогодним праздникам.

Ее Величество королева Максима присутствовала на записи рождественского музыкального гала-концерта 2024 фонда More Music в театре AFAS в Лесдене.

На мероприятие королева приехала в элегантном черном пальто, под которым виднелся черный наряд. Ее белокурые волосы были собраны в высокую прическу, Максима сделала выразительный макияж глаз, губы оставила натуральными, а в ушах у нее сверкали серьги-висюльки с камнями.

В Instagram нидерландской королевской семьи поделились видео с записи концерта. В подписи к нему сообщалось, что дети со всей страны демонстрируют свои таланты в области танцев, музыки, театра и моды, а в состав оркестра входили ученики начальных классов со всех уголков Нидерландов.

Королева Максима / Фото: Getty Images

"С 2015 года Фонд "Больше музыки в классе" занимается структурным музыкальным образованием всех учащихся начальной школы в Нидерландах и Карибской части Королевства. Каждый ребенок заслуживает возможности открывать для себя искусство и культуру, даже если это не каждому ребенку дано. Королева Максима, являясь почетным председателем фонда, взяла на себя эту обязанность", - говорится в подписи.

Кстати, нидерландская королевская чета еще не представила свою рождественскую открытку этого года, а вот бельгийские король и королева уже показали, как выглядит их карточка.

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