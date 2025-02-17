В черном луке и с маникюром неожиданного цвета: Зара Тиндалл сходила на ужин с мужем

Зара Тиндалл присоединилась к своему мужу Майку на ужине Nordoff Robbins Legends of Rugby Dinner 2025 в отеле JW Marriott Grosvenor House в Лондоне.
Зара эффектно выглядела в комбинезоне-смокинге от Frame, бархатном удлиненном блейзере Zadig&Voltaire, была обута в черные туфли-лодочки с золотыми вставками Malone Souliers, а через плечо у нее висела сумка Aspinal of London.
Ее волосы были уложены в прическу, а макияж на лице был выполнен в бронзовых оттенках. Также миссис Тиндалл сделала черный маникюр, надела несколько браслетов на запястье, а в ушах серьги-висюльки с цветными камнями.
Ее муж Майк был одет в синий костюм, белую рубашку и без галстука.
Напомним, недавно Зара с мужем вернулась из Австралии, где они посетили скачки Magic Millions.
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