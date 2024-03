В черном луке и с насыщенным макияжем: в соцсети опубликовали новое фото Меган Маркл с поездки в Канаду

Известно, что герцог и герцогиня Сассекские провели День святого Валентина с коренными народами западной Канады, посетив культурный центр Сквомиш Лилуат. Пара встретилась с молодыми художниками, которые создали логотип Invictus Games Vancouver Whistler 2025, на котором изображен логотип Игр и галстуки с узорами четырех племен коренных народов.

Новая фотография Сассекских была опубликована в аккаунте Instagram @whatmeghanwore, согласно ней мы видим, что позже Меган и Гарри наслаждались коктейльным приемом, где они позировали для фотографий с гостями.

"Меган и Гарри на частном приеме во время мероприятия "Игры непокоренных 2025 One Year to Go" в прошлом месяце в Культурном центре Сквомиш Лилуат. Одета в тот вечер герцогиня была в черный топ от Dior и брюки Anine Bing. Волосы Меган были распущены, на лице был насыщенный макияж, а в ушах серьги-подвески Bottega Veneta.

Также одна из подруг Меган Маркл опубликовала на днях фотографию с отпуска, проведенного вместе с детьми в горах.

