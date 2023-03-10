В черном луке и с пучком: стильная Меган Маркл устроила обед для женщин

Меган Маркл – известная защитница женщин и прав женщин. Поэтому Международный женский день жена принца Гарри провела на мероприятии, где оказывала поддержку женщинам.

Герцогиня Сассекская посетила организацию Harvest Home, которая предоставляет материальную и психологическую помощь беременным женщинам, которые оказались в сложной ситуации.

Фонд герцога и герцогини Сассекских Archewell пожертвовал деньги организации, а Меган лично приехаал, чтобы организовать обед для женщин в ресторане.

Снимками с мероприятия поделился Омид Скоби – автор биографии Меган и Гарри и известный британский журналист и писатель.

Меган в этот день была одета в черный трикотажный свитер в рубчик и черные брюки. Ее волосы были собраны в низкий пучок, в ушах сверкали крупные серьги, а на лице был макияж с акцентом на глаза и розовые губы. Также на запястье были часы, похоже, от Cartier и несколько драгоценных браслетов.

For #IWD2023, Meghan visited @HarvestHomeLA, which provides housing, mental health support and classes to expectant mothers who have faced major challenges. The Archewell Foundation created a pop up baby boutique, hosted lunch from a female owned restaurant and made a donation. pic.twitter.com/z9JgolffD3 — Omid Scobie (@scobie) March 9, 2023

Напомним, на днях стало известно, что Сассекские таки добились своего и их дети – сын Арчи и дочь Лилибет получили титулы принца и принцессы от короля Чарльза III. Вчера мы рассказывали вам подробности этой истории.

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