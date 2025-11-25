ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
75
Время на прочтение
1 мин

В черном луке и с тростью: 87-летняя нидерландская принцесса сходила на балет

87-летняя нидерландская принцесса Беатрикс посетила торжественный концерт в Амстердаме.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Беатрикс

Принцесса Беатрикс / © Getty Images

Мать короля Нидерландов Виллема-Александра — принцесса Беатрикс — вместе с принцессой Маргрит посетили 27-й гала-концерт нидерландского балета, организованный фондом Dansersfonds '79 в театре DeLaMar в Амстердаме.

Несмотря на почетный возраст Беатрикс продолжает изредка появляться на публичных мероприятиях. В этот раз она приехала на мероприятие блузке с цветочной вышивкой, черных брюках и черном кейп-пальто сверху, а обута была в черные туфли с бантами на невысоких каблуках. Также в руках у Беатрикс была трость, волосы она собрала в фирменную прическу, сделала легкий макияж, надела колье на шею, серьги и несколько колец.

Принцесса Беатрикс / © Getty Images

Принцесса Беатрикс / © Getty Images

В прошлый раз на публике нидерландскую принцессу видели еще летом. Тогда ее запечатлели во время парусной прогулки в Амстердаме.

Дата публикации
Количество просмотров
75
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie